Les Jeudis de l’actualité : Inflation, la grande arnaque ? Bibliothèque Benoîte Groult Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Bibliothèque Benoîte Groult · Paris
Informations pratiques
Depuis la publication du livre Inflation, la grande arnaque(éd. Les échappés, 2025) a germé l’idée d’une discussion autour d’un phénomène économique durable : l’inflation. Les rencontres économiques en bibliothèque étant rares, l’occasion est belle d’aborder, de manière pédagogique, un sujet qui touche l’ensemble des strates de la société, de façon inégalitaire. Cette discussion entre deux économistes, animée par André Loez du Monde des livres, permettra de dresser un état des lieux clair de l’impact de l’inflation sur le budget des ménages, tout en proposant une analyse plus globale du phénomène.
Gilles
Raveaud enseigne la politique économique, l’euro, les services publics et les politiques sociales en Europe à l’Institut d’Études Européennes de l’Université Paris 8 Saint-Denis. Il a effectué un post-doctorat à l’université Harvard (États-Unis) de 2005 à 2007. Aux éditionsDargaud, Gilles Raveaud est l’auteur du roman graphiqueLa bourse et la vieparu en avril 2026.
Jonathan
Marie est Professeur en économie à l’IHEAL-Creda, Université Sorbonne Nouvelle et membre du collectif Les Économistes atterrés. Ses recherches s’effectuent dans le domaine de la macroéconomie. Ses travaux
s’organisent autour de deux thématiques principales : l’étude des
dynamiques inflationnistes et des épisodes d’hyperinflation et celle de
l’efficacité des politiques macroéconomiques contemporaines. Il
est actuellement rédacteur en chef de La Revue
de la régulation. Jonathan Marie est également le co-auteur de Inflation : Qui perd ? Qui gagne ? Pourquoi ? Que faire ? (éd. Points, 2026).
André Loez, est un historien français, spécialiste de l’histoire de la Première Guerre mondiale et du XIXe siècle. Il a participé à la rédaction de manuels scolaires et anime, depuis 2018, un podcast intitulé « Paroles d’histoire »
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Une rencontre avec deux économistes pour comprendre un enjeu qui nous concerne tous : l’inflation. Alimentation, énergie, immobilier, le « portefeuille des français » est un sujet d’actualité brûlant, une thématique au cœur des débats politiques. Et si on faisait le point ? Comment expliquer cette hausse des prix ? Quels impacts concrets sur nos vies ?
Le jeudi 10 septembre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-10T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T20:30:00+02:00
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
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