Les Jeudis de l’été Vayrac jeudi 13 août 2026.

Vayrac

Les Jeudis de l’été

Place de la Mairie Vayrac Lot

Tarif : – – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

L'association des commerçants de Vayrac vous proposent un repas dansant avec le Duo Marine et Nicolas Geoffre

Apéritif offert, suivi d'un repas brasucade

L'association des commerçants de Vayrac vous proposent un repas dansant avec le Duo Marine et Nicolas Geoffre

Apéritif offert, suivi d'un repas brasucade

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Place de la Mairie Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 19 30 64

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English :

The Vayrac Merchants’ Association invites you to a dinner dance featuring the Marine and Nicolas Geoffre Duo

Complimentary aperitif, followed by a brasucade dinner

L’événement Les Jeudis de l’été Vayrac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de la Dordogne