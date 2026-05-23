Les Jeudis de l’été Vayrac
Les Jeudis de l’été Vayrac jeudi 13 août 2026.
Vayrac
Les Jeudis de l’été
Place de la Mairie Vayrac Lot
Tarif : – – 10 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
L'association des commerçants de Vayrac vous proposent un repas dansant avec le Duo Marine et Nicolas Geoffre
Apéritif offert, suivi d'un repas brasucade
L'association des commerçants de Vayrac vous proposent un repas dansant avec le Duo Marine et Nicolas Geoffre
Apéritif offert, suivi d'un repas brasucade
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Place de la Mairie Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 19 30 64
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English :
The Vayrac Merchants’ Association invites you to a dinner dance featuring the Marine and Nicolas Geoffre Duo
Complimentary aperitif, followed by a brasucade dinner
L’événement Les Jeudis de l’été Vayrac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de la Dordogne
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