Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques Vayrac
lundi 10 août 2026 · Vayrac
Informations pratiques
Vayrac
Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques
place du Cap del Let Vayrac Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 17:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Le peuplement de l’Europe au Néolithique et l’expansion de l’agriculture il y a 7 000 ans par l’archéogénétique
Eva-Maria Geigle et Thierry Frange
Réservation conseillée
Le peuplement de l’Europe au Néolithique et l’expansion de l’agriculture il y a 7 000 ans par l’archéogénétique
Eva-Maria Geigle et Thierry Frange
Réservation conseillée
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place du Cap del Let Vayrac 46110 Lot Occitanie
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English :
The Settlement of Europe During the Neolithic and the Expansion of Agriculture 7,000 Years Ago: An Archaeogenetic Perspective
Eva-Maria Geigle and Thierry Frange
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L’événement Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques Vayrac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée de la Dordogne
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