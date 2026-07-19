Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques Vayrac

Informations pratiques

Vayrac

Les lundis de La Chapelle-aux-Saints conférences scientifiques

place du Cap del Let Vayrac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 17:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Le peuplement de l’Europe au Néolithique et l’expansion de l’agriculture il y a 7 000 ans par l’archéogénétique

Eva-Maria Geigle et Thierry Frange

Réservation conseillée

Le peuplement de l’Europe au Néolithique et l’expansion de l’agriculture il y a 7 000 ans par l’archéogénétique

Eva-Maria Geigle et Thierry Frange

Réservation conseillée

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place du Cap del Let Vayrac 46110 Lot Occitanie

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English :

The Settlement of Europe During the Neolithic and the Expansion of Agriculture 7,000 Years Ago: An Archaeogenetic Perspective

Eva-Maria Geigle and Thierry Frange

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