Les jeudis de l’Histoire rue de Ker d’Abas Batz-sur-Mer
Les jeudis de l’Histoire rue de Ker d’Abas Batz-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Les jeudis de l’Histoire
rue de Ker d’Abas Parc de Ker d’Abas Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
LES JEUDIS DE L’HISTOIRE
17h30 Parc de Ker d’Abas (repli espace petit bois selon la météo).
L’objectif ? Rapprocher la littérature et l’histoire, avec des lectures à haute voix, sous les arbres du parc de Ker d’Abas.
JEUDI 9 JUILLET Madelaine avant l’aube de Sandrine Colette (prix Goncourt des lycéens 2024)
JEUDI 16 JUILLET Quand les poètes deviennent paroliers de chansons spectacle original, chants accompagnés à reprendre ensemble.
JEUDI 6 AOÛT Je voulais vivre d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Prix Renaudot 2025)
JEUDI 13 AOÛT Lecture croisée du Journal d’Anne Frank et de quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon
JEUDI 20 AOÛT Ce jour-là de Vercors .
rue de Ker d’Abas Parc de Ker d’Abas Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 64 25 30 11
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L’événement Les jeudis de l’Histoire Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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