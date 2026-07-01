Informations pratiques

Saint-Léger-sous-Beuvray

Les Jeudis de Pays

Place du Village – Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Animations estivales destinées à mettre en avant les valeurs traditionnelles autour de l’accueil, la convivialité, la culture, la musique, la gastronomie, les produits du terroir et l’artisanat local.

Organisés par l’association Saveurs de nos Villages en Grand Autunois Morvan. .

Place du Village – Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saveursdenosvillages-en-gam@orange.Fr

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English : Les Jeudis de Pays

L’événement Les Jeudis de Pays Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-07-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II