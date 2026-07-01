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AGENDA · Saint-Léger-sous-Beuvray

Les Jeudis de Pays Place du Village Saint-Léger-sous-Beuvray

jeudi 30 juillet 2026 · Place du Village · Saint-Léger-sous-Beuvray

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place du Village
Adresse
-
Ville
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Léger-sous-Beuvray

Les Jeudis de Pays

Place du Village – Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Animations estivales destinées à mettre en avant les valeurs traditionnelles autour de l’accueil, la convivialité, la culture, la musique, la gastronomie, les produits du terroir et l’artisanat local.

Organisés par l’association Saveurs de nos Villages en Grand Autunois Morvan.   .

Place du Village – Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   saveursdenosvillages-en-gam@orange.Fr

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English : Les Jeudis de Pays

L’événement Les Jeudis de Pays Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-07-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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