Les Jeudis de Pays Place du Village Saint-Léger-sous-Beuvray
jeudi 30 juillet 2026 · Place du Village · Saint-Léger-sous-Beuvray
Informations pratiques
Saint-Léger-sous-Beuvray
Les Jeudis de Pays
Place du Village – Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Animations estivales destinées à mettre en avant les valeurs traditionnelles autour de l’accueil, la convivialité, la culture, la musique, la gastronomie, les produits du terroir et l’artisanat local.
Organisés par l’association Saveurs de nos Villages en Grand Autunois Morvan. .
Place du Village – Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saveursdenosvillages-en-gam@orange.Fr
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English : Les Jeudis de Pays
L’événement Les Jeudis de Pays Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-07-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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