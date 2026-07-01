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AGENDA · Saint-Geniès-de-Fontedit

LES JEUDIS DE ST GENIÈS Saint-Geniès-de-Fontedit

jeudi 9 juillet 2026 · Saint-Geniès-de-Fontedit

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Adresse
Rue de L Hôpital
Ville
34480 Saint-Geniès-de-Fontedit
Département
Hérault
Tarif
0 0

Saint-Geniès-de-Fontedit

LES JEUDIS DE ST GENIÈS

Rue de L Hôpital Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Le SACAZACK Compagnie Zack&Ness Spectacles
Un spectacle de magie interactif où l’illusion et l’absurde règnent en maîtres absolus dans le monde abracadabrantesque de Zack. Spectacles de Magie, parades sur échasses, danse de feu.
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Rue de L Hôpital Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05  contact@saintgeniesdefontedit.fr

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English : LES JEUDIS DE ST GENIÈS

SACAZACK: Zack & Ness Spectacles
An interactive magic show where illusion and the absurd reign supreme in Zack’s whimsical world. Magic shows, parades on stilts, fire dancing.

L’événement LES JEUDIS DE ST GENIÈS Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS

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