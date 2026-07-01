Informations pratiques

Saint-Geniès-de-Fontedit

LES JEUDIS DE ST GENIÈS

Rue de L Hôpital Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le SACAZACK Compagnie Zack&Ness Spectacles

Un spectacle de magie interactif où l’illusion et l’absurde règnent en maîtres absolus dans le monde abracadabrantesque de Zack. Spectacles de Magie, parades sur échasses, danse de feu.

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Rue de L Hôpital Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05 contact@saintgeniesdefontedit.fr

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English : LES JEUDIS DE ST GENIÈS

SACAZACK: Zack & Ness Spectacles

An interactive magic show where illusion and the absurd reign supreme in Zack’s whimsical world. Magic shows, parades on stilts, fire dancing.

L’événement LES JEUDIS DE ST GENIÈS Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS