LES JEUDIS DE ST GENIÈS Saint-Geniès-de-Fontedit
jeudi 9 juillet 2026 · Saint-Geniès-de-Fontedit
Informations pratiques
Saint-Geniès-de-Fontedit
LES JEUDIS DE ST GENIÈS
Rue de L Hôpital Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Le SACAZACK Compagnie Zack&Ness Spectacles
Un spectacle de magie interactif où l’illusion et l’absurde règnent en maîtres absolus dans le monde abracadabrantesque de Zack. Spectacles de Magie, parades sur échasses, danse de feu.
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Rue de L Hôpital Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05 contact@saintgeniesdefontedit.fr
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English : LES JEUDIS DE ST GENIÈS
SACAZACK: Zack & Ness Spectacles
An interactive magic show where illusion and the absurd reign supreme in Zack’s whimsical world. Magic shows, parades on stilts, fire dancing.
L’événement LES JEUDIS DE ST GENIÈS Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS
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