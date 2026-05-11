Les Jeudis de Vichy Rue du Casino Vichy

Vichy

Les Jeudis de Vichy

Rue du Casino Kiosque de la source de l’Hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-08-20 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Les jeudis après-midi des vacances d’été, autour du kiosque de la source de l’Hôpital, venez découvrir un véritable paradis pour les enfants avec des espaces thématiques et ludiques, de 15h à 19h.

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Rue du Casino Kiosque de la source de l’Hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

On Thursday afternoons during the summer vacations, around the kiosk at the Source de l?Hôpital, come and discover a real children?s paradise with themed play areas, from 3pm to 7pm.

L’événement Les Jeudis de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations