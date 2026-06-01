LES JEUDIS D’HÉRIC POY-POY Mons
LES JEUDIS D’HÉRIC POY-POY Mons jeudi 25 juin 2026.
Mons
LES JEUDIS D’HÉRIC POY-POY
Route Gorges d’Heric Mons Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
DJ set tropical bass, house
.
Route Gorges d’Heric Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 06 05
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English :
DJ set hip-hop funky house
L’événement LES JEUDIS D’HÉRIC POY-POY Mons a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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