Mons

LES JEUDIS D’HÉRIC POY-POY

Route Gorges d’Heric Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

DJ set tropical bass, house

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Route Gorges d’Heric Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 06 05

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English :

DJ set hip-hop funky house

L’événement LES JEUDIS D’HÉRIC POY-POY Mons a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC