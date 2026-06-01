Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES JEUDIS D’HÉRIC POY-POY Mons

LES JEUDIS D’HÉRIC POY-POY Mons jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Route Gorges d'Heric

Ville : 34390 Mons

Département : Hérault

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif :

Mons

LES JEUDIS D’HÉRIC POY-POY

Route Gorges d’Heric Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

DJ set tropical bass, house
  .

Route Gorges d’Heric Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 06 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DJ set hip-hop funky house

L’événement LES JEUDIS D’HÉRIC POY-POY Mons a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

À voir aussi à Mons (Hérault)