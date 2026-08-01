Les jeudis du château Concert cour du château Bricquebec-en-Cotentin

Informations pratiques

Bricquebec-en-Cotentin

Les jeudis du château Concert

cour du château Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :

2026-08-20

LES JEUDIS DU CHÂTEAU

L’association Opération Donjon & Co vous propose un concert

La Courte Echelle French Cool Rock https://www.facebook.com/share/17mH7pcHi3/

Jeudi 20 août 2026

De 19h à 21h30

Cour du château

Accès libre

Buvette sur place

Venez passer un moment convivial en musique dans le cadre des Jeudis du Château ! .

cour du château Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 87 22 50 contact@bricquebec.fr

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English : Les jeudis du château Concert

L’événement Les jeudis du château Concert Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin