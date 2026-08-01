Les jeudis du château Concert cour du château Bricquebec-en-Cotentin
jeudi 20 août 2026 · cour du château · Bricquebec-en-Cotentin
Informations pratiques
Bricquebec-en-Cotentin
Les jeudis du château Concert
cour du château Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 21:30:00
Date(s) :
2026-08-20
LES JEUDIS DU CHÂTEAU
L’association Opération Donjon & Co vous propose un concert
La Courte Echelle French Cool Rock https://www.facebook.com/share/17mH7pcHi3/
Jeudi 20 août 2026
De 19h à 21h30
Cour du château
Accès libre
Buvette sur place
Venez passer un moment convivial en musique dans le cadre des Jeudis du Château ! .
cour du château Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 87 22 50 contact@bricquebec.fr
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English : Les jeudis du château Concert
L’événement Les jeudis du château Concert Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin
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