Les Jeudis du Château La promesse du vide Fougères
jeudi 9 juillet 2026 · Fougères
Informations pratiques
Fougères
Les Jeudis du Château La promesse du vide
Place Pierre Symon Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
La Compagnie Avis de Tempête vous donne rendez-vous pour du cirque aérien !
Sur une majestueuse structure, les artistes vont vous raconter un instant de vie qui les transformera à jamais !
Pour les spectacles des Jeudis du Château, vous pouvez bénéficier du service des Souffleurs d’images, qui consiste à vous décrire le spectacle pendant sa représentation (voir sur le site internet)
Horaires 20h30 ouverture des portes 21h début du spectacle 1 000 personnes maximum. .
Place Pierre Symon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Les Jeudis du Château La promesse du vide Fougères a été mis à jour le 2026-06-29 par OT FOUGERES
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