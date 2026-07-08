Informations pratiques

Fougères

Les Jeudis du Château La promesse du vide

Place Pierre Symon Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

La Compagnie Avis de Tempête vous donne rendez-vous pour du cirque aérien !

Sur une majestueuse structure, les artistes vont vous raconter un instant de vie qui les transformera à jamais !

Pour les spectacles des Jeudis du Château, vous pouvez bénéficier du service des Souffleurs d’images, qui consiste à vous décrire le spectacle pendant sa représentation (voir sur le site internet)

Horaires 20h30 ouverture des portes 21h début du spectacle 1 000 personnes maximum. .

Place Pierre Symon Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Les Jeudis du Château La promesse du vide Fougères a été mis à jour le 2026-06-29 par OT FOUGERES