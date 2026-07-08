Tournez moulins aux lavoirs Ateliers du Matrimoine et du Patrimoine Fougères
vendredi 10 juillet 2026 · Fougères
Informations pratiques
Fougères
Tournez moulins aux lavoirs Ateliers du Matrimoine et du Patrimoine
69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-28
Pendant 1h30, faites découvrir à vos enfants l’importance de l’eau au Moyen Âge !
Autrefois, la rivière Nançon était très sollicitée protéger, nourrir, laver, faire tourner des moulins… En suivant le fil de l’eau, découvre toutes ces fonctions et viens fabriquer ton petit moulin à eau !
L’animation est à 10h30 pour les 4-6 ans et à 14h30 pour les 7-10 ans 10 enfants maximum par créneau. .
69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75
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English :
L’événement Tournez moulins aux lavoirs Ateliers du Matrimoine et du Patrimoine Fougères a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FOUGERES
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