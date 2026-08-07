Les Jeudis du musée Préhistoire Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux
jeudi 8 octobre 2026 · Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Les Jeudis du musée Préhistoire
Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 12:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Faites une pause musée en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus longuement.
Présentation des 100 000 ans de pratiques mortuaires et funéraires.
ENTRÉE GRATUITE .
Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr
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English : Les Jeudis du musée Préhistoire
L’événement Les Jeudis du musée Préhistoire Périgueux a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Communal de Périgueux
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