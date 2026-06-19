Les jeudis du parc Jean Guy parc jean guy Rennes jeudi 2 juillet 2026.

Les jeudis du parc Jean Guy parc jean guy Rennes 2 – 16 juillet, les jeudis Ille-et-Vilaine

Des animations à l’ombre des arbres, au parc Jean Guy

3 jeudis après-midi pour se retrouver et partager des activités manuelles, des jeux (palets, boules…)… Ouvert à tous. Public adulte ou intergénérationnel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T18:00:00.000+02:00

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parc jean guy rue jean guy 35000 rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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