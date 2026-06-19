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Les jeudis du parc Jean Guy parc jean guy Rennes

Les jeudis du parc Jean Guy parc jean guy Rennes

Les jeudis du parc Jean Guy parc jean guy Rennes jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : parc jean guy

Adresse : rue jean guy 35000 rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Les jeudis du parc Jean Guy parc jean guy Rennes 2 – 16 juillet, les jeudis Ille-et-Vilaine

Des animations à l’ombre des arbres, au parc Jean Guy

3 jeudis après-midi pour se retrouver et partager des activités manuelles, des jeux (palets, boules…)… Ouvert à tous. Public adulte ou intergénérationnel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-02T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T18:00:00.000+02:00

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parc jean guy rue jean guy 35000 rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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