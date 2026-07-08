Les Jeudis en famille Pouancé Château médiéval Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Les Jeudis en famille Pouancé

Château médiéval Allée Louis Bessière Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Les jeudis en famille associent une visite guidée du château médiéval de Pouancé à un atelier ludique au centre du patrimoine, Du 09 au 30 juillet 2026.

Nouveauté cet été 2026

Découverte en famille de l’espace médiéval du château par une immersion d’une demi-journée. Cette animation est constituée d’un atelier au Centre du patrimoine (durée 2 heures) et d’une visite guidée et commentée de la forteresse par l’office de tourisme (durée 1h15).

Chaque jeudi de juillet, venez passer une après-midi en famille ou entre amis au cœur même du château de Pouancé. Deux créneaux par jeudis vous sont proposés.

Jeudi 9 et 23 Juillet atelier pyrogravure

Jeudi 16 et 30 Juillet atelier gravure sur ardoise

Sur réservation obligatoire auprès du centre du patrimoine .

Château médiéval Allée Louis Bessière Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 43 88

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English :

Family Thursdays combine a guided tour of the medieval castle of Pouancé with a fun workshop at the heritage center, from July 9 to 30, 2026.

L’événement Les Jeudis en famille Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Anjou bleu