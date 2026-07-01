Informations pratiques

Poligny

Les jeudis en fêtes

Promenade Croichet Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Concerts au coeur de la capitale du Comté

-16/07 Jura Roots R, reggae

-23/07: RIP chef, pop rock

– 30/07: Kazca, jazz manouche

– 06/08: Summer party, danse

– 13/08: chérubin, pop

– 20/08: Pac & the machine, reprises .

Promenade Croichet Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr

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English : Les jeudis en fêtes

L’événement Les jeudis en fêtes Poligny a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA