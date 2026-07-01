Les jeudis en fêtes Poligny
jeudi 16 juillet 2026 · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Les jeudis en fêtes
Promenade Croichet Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Concerts au coeur de la capitale du Comté
-16/07 Jura Roots R, reggae
-23/07: RIP chef, pop rock
– 30/07: Kazca, jazz manouche
– 06/08: Summer party, danse
– 13/08: chérubin, pop
– 20/08: Pac & the machine, reprises .
Promenade Croichet Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr
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English : Les jeudis en fêtes
L’événement Les jeudis en fêtes Poligny a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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