La P’tite Soeur Rue Jules et Charles Arnaud Poligny

La P’tite Soeur

Rue Jules et Charles Arnaud Brasserie The Baboon Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert

La P’tite Soeur revient poser ses valises (et ses instrus) pour un concert dans notre nouvelle tanière jurassienne !

Brasserie The Baboon Food, bières & good vibes garanti .

Rue Jules et Charles Arnaud Brasserie The Baboon Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@thebaboon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La P’tite Soeur Poligny a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA