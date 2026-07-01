Informations pratiques

Poligny

Marché nocturne

Grande rue Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06

Les Marchés Nocturnes arrivent à Poligny !

Rendez-vous dans la Grande Rue, piétonne, pour deux soirées estivales conviviales et animées.

Au programme • De nombreux exposants • Déballage de vos commerçants • Bonnes affaires et shopping en plein air • Une ambiance festive, en même temps que les concerts d’été Promenade Croichet

Venez flâner, faire de bonnes affaires, rencontrer les commerçants et profiter d’une belle soirée d’été en famille ou entre amis. .

Grande rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Poligny a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA