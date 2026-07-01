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AGENDA · Poligny

Marché nocturne Poligny

jeudi 16 juillet 2026 · Poligny

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Grande rue
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Poligny

Marché nocturne

Grande rue Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06

Les Marchés Nocturnes arrivent à Poligny !

Rendez-vous dans la Grande Rue, piétonne, pour deux soirées estivales conviviales et animées.

Au programme • De nombreux exposants • Déballage de vos commerçants • Bonnes affaires et shopping en plein air • Une ambiance festive, en même temps que les concerts d’été Promenade Croichet

Venez flâner, faire de bonnes affaires, rencontrer les commerçants et profiter d’une belle soirée d’été en famille ou entre amis.   .

Grande rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71  contact@ville-poligny.fr

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Poligny a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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