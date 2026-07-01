Les jeunes filles du Bon Pasteur ou les sacrées nanas, Salle l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

Les jeunes filles du Bon Pasteur ou les sacrées nanas Vendredi 21 mai 2027, 20h00 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique

De 11 € à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T20:00:00+02:00 – 2027-05-21T21:50:00+02:00

Fin : 2027-05-21T20:00:00+02:00 – 2027-05-21T21:50:00+02:00

Margaux Eskenazi transforme leurs récits en un spectacle vibrant, mêlant théâtre documentaire et théâtre de fiction. On y suit Marthe, une adolescente placée du jour au lendemain, entourée de figures réelles qui l’aident à résister.

Un spectacle fort et sensible traversé d’humour et de solidarité. Un hommage à celles qui ont été réduites au silence et qui, aujourd’hui, reprennent la parole.

Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/140-Les-jeunes-filles-du-Bon-Pasteur-ou-les-sacrees-nanas »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

Elles avaient 14 ou 15 ans. On les envoyait au Bon Pasteur pour les «ré-éduquer». Des décennies plus tard, ces anciennes pensionnaires brisent enfin le silence. spectacle musical maisons de redresssement

Guillaume Gozard