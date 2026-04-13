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Les jeux du Musée des langues, Mundolingua, Paris

Les jeux du Musée des langues, Mundolingua, Paris

Les jeux du Musée des langues, Mundolingua, Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Mundolingua

Adresse : 10 rue Servandoni 75006 Paris

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Les jeux du Musée des langues Samedi 23 mai, 19h00 Mundolingua Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Participation à une grande variété de jeux sur écran et sur table qui tournent autour des thèmes du musée.

Mundolingua 10 rue Servandoni 75006 Paris Paris 75006 Quartier de l’Odéon Paris Île-de-France +33156816579 https://www.mundolingua.org/ https://www.mundolingua.org/
Jeux de table et numériques

© Mundolingua

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