Les jeux du Musée des langues, Mundolingua, Paris
Les jeux du Musée des langues, Mundolingua, Paris samedi 23 mai 2026.
Les jeux du Musée des langues Samedi 23 mai, 19h00 Mundolingua Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Participation à une grande variété de jeux sur écran et sur table qui tournent autour des thèmes du musée.
Mundolingua 10 rue Servandoni 75006 Paris Paris 75006 Quartier de l’Odéon Paris Île-de-France +33156816579 https://www.mundolingua.org/ https://www.mundolingua.org/
Jeux de table et numériques
© Mundolingua
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