Informations pratiques

Mazet-Saint-Voy

Les Jeux du Plateau

Impasse du Sabotier Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-11

4 Rencontres ludiques vous sont proposées par Les Jeux du Plateau. Boissons fraîches sur place !

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Impasse du Sabotier Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 23 92 19 lesjeuxduplateau.hautlignon@gmail.com

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English :

Les Jeux du Plateau is offering 4 fun games. Cold drinks available on site!

L’événement Les Jeux du Plateau Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon