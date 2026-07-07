Les Jeux du Plateau Mazet-Saint-Voy
mardi 7 juillet 2026 · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
Mazet-Saint-Voy
Les Jeux du Plateau
Impasse du Sabotier Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-11
4 Rencontres ludiques vous sont proposées par Les Jeux du Plateau. Boissons fraîches sur place !
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Impasse du Sabotier Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 23 92 19 lesjeuxduplateau.hautlignon@gmail.com
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English :
Les Jeux du Plateau is offering 4 fun games. Cold drinks available on site!
L’événement Les Jeux du Plateau Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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