Sur les Chemins de la laine Feutrage La Chaud Mazet-Saint-Voy

Sur les Chemins de la laine Feutrage

La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

dès 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Initiation feutrage laine rustique en surface plane. Réalisation carré de feutre. Matériel et matière 1ère inclus. Dès 8 ans.

.

La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 59 reinesdespres43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to rustic wool felting on a flat surface. Felt square. Materials and 1st material included. Ages 8 and up.

L’événement Sur les Chemins de la laine Feutrage Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon