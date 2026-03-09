Pour suivre la lumière, choisir la paix Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Pour suivre la lumière, choisir la paix
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-09-21 17:00:00
2026-07-08
Découvrez l’univers de Maryse Grousson une œuvre poétique où la couleur et la lumière invitent à la sérénité. Vernissage le 8 juillet à 19h30.
Discover the universe of Maryse Grousson: a poetic work where color and light invite serenity. Opening on July 8 at 7.30pm.
