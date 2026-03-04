Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy

Concert

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

2026-07-08 18:00:00

2026-07-08

2026-07-08

AbracadaBach , David Plantier, au violon et Annabelle Luis, au violoncelle revisitent de grands chefs d’œuvres pour clavier de Bach.

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

AbracadaBach , David Plantier, violin, and Annabelle Luis, cello, revisit Bach’s great keyboard masterpieces.

