Les jeux du Technopôle Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ParisTech Metz

Informations pratiques

Metz

Les jeux du Technopôle

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ParisTech 4 rue Augustin Fresnel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-01 17:30:00

fin : 2026-10-01 22:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Les Jeux de Metz Technopôle, c’est une opportunité unique de rassembler salariés et étudiants au sein d’une soirée sportive et conviviale !

Au programme tournoi de volley-ball fluo, course de rameurs, lancer de hache et une épreuve surprise en plus !I

nscription par équipe de 3 personnes. Le tarif comprend la participation aux épreuves, un pack participant (tshirts + maquillage fluo) et une collation.

Une prise d’images fixes et animées aura lieu lors de l’événement. Ces images pourront être publiées ou utilisées dans les communications du Club Metz Technopôle et celles de ses partenaires. Cet évènement fait partie de la programmation Metz l’étudiante l’event 6.Tout public

5 .

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ParisTech 4 rue Augustin Fresnel Metz 57070 Moselle Grand Est +33 6 71 10 93 14 contact@leclubmetzeurometropole.fr

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English :

The Metz Technop%F4le Games are a unique opportunity to bring employees and students together for a fun, sports-filled evening!

On the agenda: a neon volleyball tournament, a rowing machine race, axe throwing, and a surprise event to top it all off!

Registration is by teams of 3 people. The fee includes: participation in the events, a participant pack (T-shirts + neon face paint), and a snack.

Still and video footage will be taken during the event. These images may be published or used in communications by Club Metz Technopôle and its partners. This event is part of the Metz l’étudiante l’event 6 program.

L’événement Les jeux du Technopôle Metz a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ