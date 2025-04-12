Les Jeux XXL en bois de Labaroche, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble
samedi 19 septembre 2026 · Centre Schweitzer · Kaysersberg-Vignoble
Informations pratiques
Les Jeux XXL en bois de Labaroche 19 et 20 septembre Centre Schweitzer Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Profitez en famille de jeux géants de la médiathèque dans le Parc Albert Schweitzer, à votre libre disposition.
Et venez profiter d’une pause dessins, jeux de société ou coloriages au Centre Schweitzer !
Centre Schweitzer 126 rue Général de Gaulle 68240 Kaysersberg Vignoble Kaysersberg-Vignoble 68240 Kaysersberg Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 https://centreschweitzer.org/ https://www.instagram.com/centreschweitzerkbv/;https://www.facebook.com/centreschweitzerkbv Le Centre Schweitzer est un centre d’interprétation axé sur la notion de Prix Nobel de la Paix et de sa résonance actuelle. Il est dédié à la valorisation de la notion universelle de Paix, présente dans l’ensemble de l’œuvre d’Albert Schweitzer, natif de Kaysersberg.
La Paix, moteur de l’action d’Albert Schweitzer, abordée sous différents angles et dans une logique de progression, permet à chaque visiteur de prendre conscience du caractère universel et intemporel de la pensée d’Albert Schweitzer. Parking avec places PMR à proximité immédiate.
Arrêt de bus « Porte Haute » à proximité.
Expositions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Profitez en famille de jeux géants de la médiathèque dans le Parc Albert Schweitzer, à votre libre disposition
© Centre Schweitzer, Kaysersberg Vignoble
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