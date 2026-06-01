Les JNA à Agricampus66, agricampus66 3 avenue des pyrénées 66600 Rivesaltes, Rivesaltes
Les JNA à Agricampus66, agricampus66 3 avenue des pyrénées 66600 Rivesaltes, Rivesaltes vendredi 5 juin 2026.
Les JNA à Agricampus66 Vendredi 5 juin, 15h00 agricampus66 3 avenue des pyrénées 66600 Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
*accueil des classes de Rivesaltes sectionnées (90 élèves environ de maternelle ,primaire,collège)en amont pour leur faire découvrir le monde agricole au travers d’ateliers ,de dégustations ,,,
*public externe au scolaire convié à se joindre à l’évènement
*ateliers de plants ,visites de parcelles et serre ,dégustations …avec la présence de producteurs locaux
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Faire découvrir aux scolaires le monde agricole qui les entoure agriculture vivant scolaire assiette bio local producteurs enseignement agricole agriculture
DR
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