Les journées coquelicots Maison des Coquelicots Montsauche-les-Settons

Montsauche-les-Settons

Les journées coquelicots

Maison des Coquelicots Le Bourg Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 17:30:00

fin : 2026-05-07 18:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Entre la médiathèque et l’habitat partagé des coquelicots, il y a un jardin: les journées coquelicots ce sont des bricolages et des jeux très rigolos. Le thème du jour Araignées aromantiques .

Maison des Coquelicots Le Bourg Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

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English : Les journées coquelicots

L’événement Les journées coquelicots Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)