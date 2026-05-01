Les journées coquelicots Maison des Coquelicots Montsauche-les-Settons
Les journées coquelicots Maison des Coquelicots Montsauche-les-Settons jeudi 7 mai 2026.
Montsauche-les-Settons
Les journées coquelicots
Maison des Coquelicots Le Bourg Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:30:00
fin : 2026-05-07 18:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Entre la médiathèque et l’habitat partagé des coquelicots, il y a un jardin: les journées coquelicots ce sont des bricolages et des jeux très rigolos. Le thème du jour Araignées aromantiques .
Maison des Coquelicots Le Bourg Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
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English : Les journées coquelicots
L’événement Les journées coquelicots Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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