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Les journées coquelicots Maison des Coquelicots Montsauche-les-Settons

Les journées coquelicots Maison des Coquelicots Montsauche-les-Settons jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Maison des Coquelicots

Adresse : Le Bourg

Ville : 58230 Montsauche-les-Settons

Département : Nièvre

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montsauche-les-Settons

Les journées coquelicots

Maison des Coquelicots Le Bourg Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:30:00
fin : 2026-05-07 18:30:00

Date(s) :
2026-05-07

Entre la médiathèque et l’habitat partagé des coquelicots, il y a un jardin: les journées coquelicots ce sont des bricolages et des jeux très rigolos. Le thème du jour Araignées aromantiques   .

Maison des Coquelicots Le Bourg Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   bibliotheques@ccmorvan.fr

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English : Les journées coquelicots

L’événement Les journées coquelicots Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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