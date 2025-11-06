Les journées du 08 et 09 Mai 2026 Marché aux fleurs Ternes paris

L’association Serigne Fallou Fall a l’honneur de vous convier à ses journées d’hommage dédiées aux tirailleurs sénégalais. Cet événement concerne les 08 et 09 Mai 2026. La journée du 08 commence par un rassemblement à la Place des Ternes à partir de midi , suivie d’une marche pacifique vers Saint Augustin à quinze heures. La deuxième journée commence par une conférence qui sera suivie d’un dépôt de gerbes à L’Arc de Triomphe.

Journée d’hommage aux Tirailleurs Sénégalais.

Le samedi 09 mai 2026

de 12h00 à 18h00

Le vendredi 08 mai 2026

de 12h00 à 18h00

gratuit

Dons et réservations à faire sur le site de helloasso#Association Serigne Fallou Fall

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 100 ans.

Marché aux fleurs Ternes place des Ternes 75017 paris

https://associationserignefalloufall.com/ +33698576824 serignefall686@gmail.com https://www.facebook.com/serignefaliou.fall/ https://www.facebook.com/serignefaliou.fall/ https://x.com/lamp_fall