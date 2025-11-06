Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les journées du 08 et 09 Mai 2026 Marché aux fleurs Ternes paris

Les journées du 08 et 09 Mai 2026 Marché aux fleurs Ternes paris

Les journées du 08 et 09 Mai 2026 Marché aux fleurs Ternes paris vendredi 8 mai 2026.

L’association Serigne Fallou Fall a l’honneur de vous convier à ses journées d’hommage dédiées aux tirailleurs sénégalais. Cet événement concerne les 08 et 09 Mai 2026. La journée du 08 commence par un rassemblement à la Place des Ternes à partir de midi , suivie d’une marche pacifique vers Saint Augustin à quinze heures. La deuxième journée commence par une conférence qui sera suivie d’un dépôt de gerbes à L’Arc de Triomphe.

Journée d’hommage aux Tirailleurs Sénégalais.
Le samedi 09 mai 2026
de 12h00 à 18h00
Le vendredi 08 mai 2026
de 12h00 à 18h00
gratuit

Dons et réservations à faire sur le site de helloasso#Association Serigne Fallou Fall

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T15:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-08T12:00:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T12:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00

Marché aux fleurs Ternes place des Ternes  75017 paris
https://associationserignefalloufall.com/ +33698576824 serignefall686@gmail.com https://www.facebook.com/serignefaliou.fall/ https://www.facebook.com/serignefaliou.fall/ https://x.com/lamp_fall