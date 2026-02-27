Les Journées du Développement Durable Montargis
Les Journées du Développement Durable Montargis samedi 28 mars 2026.
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-28
À l’occasion des journées du développement durable, des stands de sensibilisation et des ateliers seront proposés dans la Salle des Fêtes en continuité de la Foire de Printemps. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Sustainable Development Days
