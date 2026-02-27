Les Journées du Développement Durable Montargis

Les Journées du Développement Durable

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

2026-03-28

À l’occasion des journées du développement durable, des stands de sensibilisation et des ateliers seront proposés dans la Salle des Fêtes en continuité de la Foire de Printemps. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 00

Sustainable Development Days

