UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Herblain99vues

Les Journées du matrimoine à ONYX Théâtre ONYX Saint-Herblain

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre ONYX · Saint-Herblain

Les Journées du matrimoine à ONYX Théâtre ONYX Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Théâtre ONYX
Adresse
44800 Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique
Tarif
GRATUIT Entrée libreProfitez du week-end pour découvrir la programmation 26-27, rencontrer l’équipe, prendre des places ou passer un moment agréable en terrasse !

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 16:00 – 23:30
Gratuit : oui GRATUIT Entrée libreProfitez du week-end pour découvrir la programmation 26-27, rencontrer l’équipe, prendre des places ou passer un moment agréable en terrasse ! Tout public 

Le récit patriarcal de l’évolution humaine nous a toujours laissé croire que les artistes des cavernes étaient des hommes. Il est grand temps de bousculer ce récit de l’invisibilisation des femmes artistes qui remonte à la fin des temps !Alors cette année, nous laissons les clés du cube noir à une trentaine de femmes artistes pour faire d’ONYX le lieu d’un détournement, d’un débordement ou d’une manifestation joyeuse et résistante face aux certitudes de ces récits anciens.Au programme du week-end : sortie de résidence spectaculaire, spectacles en déambulation, concerts, dj set…

Théâtre ONYX Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 00 http://www.theatreonyx.fr


Afficher la carte du lieu Théâtre ONYX et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)