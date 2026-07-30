Les Journées du matrimoine à ONYX Théâtre ONYX Saint-Herblain
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre ONYX · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 16:00 – 23:30
Gratuit : oui GRATUIT Entrée libreProfitez du week-end pour découvrir la programmation 26-27, rencontrer l’équipe, prendre des places ou passer un moment agréable en terrasse ! Tout public
Le récit patriarcal de l’évolution humaine nous a toujours laissé croire que les artistes des cavernes étaient des hommes. Il est grand temps de bousculer ce récit de l’invisibilisation des femmes artistes qui remonte à la fin des temps !Alors cette année, nous laissons les clés du cube noir à une trentaine de femmes artistes pour faire d’ONYX le lieu d’un détournement, d’un débordement ou d’une manifestation joyeuse et résistante face aux certitudes de ces récits anciens.Au programme du week-end : sortie de résidence spectaculaire, spectacles en déambulation, concerts, dj set…
Théâtre ONYX Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 00 http://www.theatreonyx.fr
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