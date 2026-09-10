Les journées du patrimoine au musée d’archéologie Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Les journées du patrimoine au musée d’archéologie

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du Patrimoine 2026

Le musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt participe à la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre. L’occasion de profiter d’animations gratuites durant tout le week-end !

Cette année, l’art du vitrail est à l’honneur ! Profitez de l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe ou participer aux ateliers les facettes du vitrail pour connaitre l’envers de cet art ! .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

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English :

European Heritage Days 2026

L’événement Les journées du patrimoine au musée d’archéologie Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72