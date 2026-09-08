Les Journées du Patrimoine au Musée des Tapisseries Musée des Tapisseries Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine au Musée des Tapisseries

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h.

Le musée est ouvert en entrée libre. Musée des Tapisseries 8 Place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée des Tapisseries propose des animations autour de l’exposition en cours INCARNATION. Carte blanche Jeanne Vicerial

// Au programme //



● samedi 19 et dimanche 20, en continu de 10h à 18h Exposition de Jeanne Vicerial clefs de lecture sur l’univers de l’artiste

Dans le cadre de la Biennale d’Aix, l’artiste Jeanne Vicerial, dont la reconnaissance dépasse les frontières, investit différents musées et lieux de la ville. Formée au costume et au design vêtement, elle explore les frontières entre art et mode, questionnant le corps de la femme dans toutes ses approches et ses mutations, par le prisme de l’histoire de l’art, de la mythologie et du sacré. Ses sculptures de fils noirs, à la fois baroques, silencieuses, poétiques tissent des liens entre design, artisanat, mode, art et science. Cette exposition-parcours donne à voir les différentes approches de l’œuvre de Jeanne Vicerial,



● samedi 19 et dimanche 20 de 15h à 18h Atelier art plastique à la manière de Jeanne Vicérial dans la chapelle du musée des Tapisseries. .

Musée des Tapisseries 8 Place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 15

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English :

For this year’s European Heritage Days, the Tapestry Museum is offering activities centered on its current exhibition: INCARNATION. Carte blanche: Jeanne Vicerial

L’événement Les Journées du Patrimoine au Musée des Tapisseries Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence