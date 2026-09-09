Les Journées du Patrimoine au Musée du Calisson Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine au Musée du Calisson

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine, la Confiserie du Roy René vous ouvre exceptionnellement ses portes et vous dévoile les secrets de la fabrication de notre Calisson d’Aix !

Accompagné(e) de votre guide, partez à la découverte de nos ateliers de production et explorez chaque étape de création de nos célèbres calissons et nougats. Et découvrez nos traditions ancestrales, gestes d’experts et secrets de fabrication.



Visite Guidée du Musée du Calisson La Bénédiction des Calissons .

● samedi 19 et dimanche 20 de 15h à 16h Depuis 30 ans, chaque premier dimanche de septembre, tous les calissonniers d’Aix-en-Provence se réunissent dans le centre-ville pour célébrer notre confiserie ! Profitez d’une visite retraçant les différentes étapes de fabrication du calisson. Durant votre balade, une exposition photographique sur le thème de La Bénédiction des Calissons vous permettra de découvrir l’histoire et les caractéristiques de cette célébration si unique !



Visite guidée en français + dégustation+ démonstration de façonnage La Bénédiction des Calissons .

● samedi 19 de 16h à 17h30 Au cours d’une visite retraçant les différentes étapes de fabrication du calisson, découvrez l’histoire et les caractéristiques de cette célébration si unique. Terminez votre visite en suivant en temps réel la fabrication d’une fournée de calissons, et profitez d’une dégustation !











Quelques consignes d’hygiène et de sécurité afin de pouvoir assister à cette visite et pénétrer dans nos ateliers

● Visite interdite aux enfants de moins de 10 ans.

● Chaussures fermées obligatoires (tongs, sandales, claquettes interdites)

● Le jour de la visite, portez le moins de bijoux possibles. .

Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guided tour only in French

L’événement Les Journées du Patrimoine au Musée du Calisson Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence