Les Journées du Patrimoine au Musée du Vieil Aix Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine au Musée du Vieil Aix

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h.

Le musée est en entrée libre. Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée du Vieil Aix propose des animations.

// Au programme //



● samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h Présence d’un médiateur en continu autour de l’historique et des collections du musée

● samedi 19 et dimanche 20 à 10h30, 14h et 16h Visites des caves par le service archéologie par Pierre Tholias de l’Hôtel d’Estienne de Saint-Jean à l’occasion d’une campagne d’étude archéologique du bâti menée au cours de l’été 2025, dans la limite de dix personnes. Uniquement sur réservation au 04 42 91 88 74 ou mediationmuseesaix@mairie-aixenprovence.fr

● Exposition de céramiques italiennes de l’époque moderne par la Direction de l’Archéologie

● Visite de l’escalier de Châteaurenard par l’architecte des monuments historiques ayant supervisé les travaux samedi matin (à confirmer)

● samedi 19 et dimanche 20 à 11h et 14h30. Aix pierres à pierres , jeux de l’oie en famille autour du patrimoine aixois.

A travers un jeu de l’oie revisité, partez à la découverte de la ville d’Aix de l’Antiquité jusqu’au XVIIIème siècle. En famille, entre amis, pour petits et grands à partir de 7 ans. Armés de dés, répondez correctement aux questions, défis et événements, prenez la place des bâtisseurs, des architectes et des artisans. Tout en s’amusant, ce jeu vous permettra de découvrir ou redécouvrir la ville.



Durée 45 mn. Nombre de joueurs partie ouverte à 12 personnes (3 équipes de 4 personnes) à partir de 7 ans. .

Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 88 74 animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

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English :

For this year’s European Heritage Days, the Museum of Old Aix is offering a variety of activities.

L’événement Les Journées du Patrimoine au Musée du Vieil Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence