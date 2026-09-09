Les Journées du Patrimoine au Pavillon Noir Aix-en-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Les Journées du Patrimoine au Pavillon Noir
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 à partir de 14h. Pavillon Noir / Collège Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir lors de visites guidées le Pavillon Noir. L’occasion de lever le voile sur une architecture singulière, de revenir sur l’histoire du Ballet Preljocaj et de découvrir le fonctionnement d’un Centre Chorégraphique National.
// Au programme //
● Les 19 et 20 septembre visites de 14h à 17h avec un départ toutes les heures du Pavillon Noir. .
Pavillon Noir / Collège Mignet Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org
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English :
Join us for guided tours of the Pavillon Noir. Take a look at the unique architecture, the history of the Ballet Preljocaj and the workings of the Centre Chorégraphique National.
L’événement Les Journées du Patrimoine au Pavillon Noir Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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