Les Journées du Patrimoine des Pays et du Moulin Route de Saint-Molf La Turballe

La Turballe

Les Journées du Patrimoine des Pays et du Moulin

Route de Saint-Molf Moulin de Kerbroué La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

L’association Au Gré des Vents participe aux Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier. A cette occasion le moulin de Kerbroué sera ouvert à la visite. Parmi les animations proposées, vous pourrez découvrir le moulin en fonctionnement. Le mécanisme, vieux de 277 ans et ses meules de pierre transforment toujours les grains de blé en belle farine de froment pour vos crêpes ou votre pain.

Inscription sur place, participation libre. .

Route de Saint-Molf Moulin de Kerbroué La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Les Journées du Patrimoine des Pays et du Moulin La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44