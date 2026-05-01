Les Journées du Patrimoine des Pays et du Moulin Route de Saint-Molf La Turballe
Les Journées du Patrimoine des Pays et du Moulin Route de Saint-Molf La Turballe samedi 16 mai 2026.
La Turballe
Les Journées du Patrimoine des Pays et du Moulin
Route de Saint-Molf Moulin de Kerbroué La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
L’association Au Gré des Vents participe aux Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier. A cette occasion le moulin de Kerbroué sera ouvert à la visite. Parmi les animations proposées, vous pourrez découvrir le moulin en fonctionnement. Le mécanisme, vieux de 277 ans et ses meules de pierre transforment toujours les grains de blé en belle farine de froment pour vos crêpes ou votre pain.
Inscription sur place, participation libre. .
Route de Saint-Molf Moulin de Kerbroué La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Journées du Patrimoine des Pays et du Moulin La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Coup de pouce informatique Café-épicerie du Plan B La Turballe 12 mai 2026
- Matinée musicale Ako Place du marché La Turballe 13 mai 2026
- Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe 13 mai 2026
- Atelier nœuds marins Port de La Turballe La Turballe 13 mai 2026
- Visite guidée le moulin de Kerbroué Route de Saint-Molf La Turballe 14 mai 2026