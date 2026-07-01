AGENDA · Avallon
Les journées elfiques les Terreaux Vauban Avallon
mercredi 22 juillet 2026 · les Terreaux Vauban · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Les journées elfiques
les Terreaux Vauban Avallon Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-22
2 jours de musique, danses dans une ambiance elfique avec de exposants, une taverne et des jeux pour petits et grands .
les Terreaux Vauban Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 28 89 38
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English : Les journées elfiques
L’événement Les journées elfiques Avallon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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