Informations pratiques

Avallon

Les journées elfiques

les Terreaux Vauban Avallon Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 11:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-22

2 jours de musique, danses dans une ambiance elfique avec de exposants, une taverne et des jeux pour petits et grands .

les Terreaux Vauban Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 28 89 38

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English : Les journées elfiques

L’événement Les journées elfiques Avallon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay