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AGENDA · Avallon

Les journées elfiques les Terreaux Vauban Avallon

mercredi 22 juillet 2026 · les Terreaux Vauban · Avallon

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
les Terreaux Vauban
Adresse
Avallon
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Les journées elfiques

les Terreaux Vauban Avallon Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-22

2 jours de musique, danses dans une ambiance elfique avec de exposants, une taverne et des jeux pour petits et grands   .

les Terreaux Vauban Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 28 89 38 

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English : Les journées elfiques

L’événement Les journées elfiques Avallon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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