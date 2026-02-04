LES JOURNÉES EUROPEENNES DES MOULINS ET DU PATRIMOINE MEULIER Maison de la Meunerie Rives-d’Autise

LES JOURNÉES EUROPEENNES DES MOULINS ET DU PATRIMOINE MEULIER

Maison de la Meunerie 16 rue du moulin Rives-d’Autise Vendée

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

2026-05-16 2026-05-17

Visites guidées en compagnie des Guernivelles

Pour les Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier, la Maison de la Meunerie vous propose:

Visites guidées du moulin et de l’habitation avec les bénévoles de l’Association Les Gueurnivelles.

Départ de visite 14h, 15h, 16h et 17h

Cuissons et dégustations de différents pains cuits au four à bois .

Maison de la Meunerie 16 rue du moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr

Guided tours with the Guernivelles

