Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Atelier Marchutz Atelier Marchutz Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Atelier Marchutz

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. Atelier Marchutz 5 rue du Général Préaud Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’Atelier Marchutz lors des Journées Européennes du Patrimoine. Au programme visite des lieux, exposition et projection du court-métrage documentaire Léo Marchutz et la Lithographie .

Entrez dans l’atelier de Léo Marchutz, un artiste d’exception dont l’œuvre connaît aujourd’hui un renouveau d’intérêt.



Construit par Fernand Pouillon et niché au cœur du paysage provençal, cet espace baigné de lumière fut le lieu de création de Léo Marchutz pendant près de deux décennies. Peintre et lithographe d’origine allemande, venu à Aix sur les pas de Cezanne, Marchutz est aujourd’hui présent dans les collections de grands musées, parmi lesquels le Met et le MoMA à New York, la National Gallery of Art à Washington, l’Albertina à Vienne et le musée Granet à Aix-en-Provence.



Préservé et entretenu depuis 1984 par l’Institut des Universités Américaines d’Aix, ce lieu de mémoire abrite aujourd’hui le Marchutz Program. Ce programme intensif de peinture et de dessin perpétue l’héritage pédagogique de l’artiste et inspire chaque année de nombreux étudiants venus du monde entier.



Ne manquez pas l’occasion de découvrir l’atelier d’un peintre d’exception, encore méconnu du grand public !



Programme



• Visites guidées de l’atelier



• Exposition éphémère sur les œuvres de l’artiste réalisées en Italie

Découvrez quelques têtes au pastel, des lithographies et des pierres lithographiques gravées de dessins d’Italie.



• Projection du film documentaire Leo Marchutz et la Lithographie

Ce film explique le procédé lithographique et la vie émouvante de l’artiste.

Durée 25 minutes. .

Atelier Marchutz 5 rue du Général Préaud Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@leomarchutz.org

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English :

Discover the Marchutz Workshop during European Heritage Days. On the program: a tour of the premises, an exhibition, and a screening of the short documentary film Léo Marchutz and Lithography.

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Atelier Marchutz Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence