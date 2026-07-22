Spectacle Kyôgen Paroles Folles Parc Saint Mitre Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Kyôgen Paroles Folles

Samedi 5 septembre 2026 de 16h30 à 19h. Parc Saint Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:30:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Découvrez le Kyôgen, partie comique du théâtre Nôgaku. Le kyôgen est un théâtre classique japonais de plus de 650 ans. Plus qu’un théâtre comique, le kyôgen est un hymne à l’humanité, une célébration pleine de tendresse de la condition humaine.

Spectacle précédé d’une conférence sur le Kyôgen à 13h30 à l’Université Aix-Marseille, Faculté de Lettres, Bâtiment multimédia, Salle de colloque 2. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponible. Plus d’informations sur les réseaux sociaux du Consulat



Programme

Le kyôgen est un théâtre classique japonais transmis depuis plus de 650 ans. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Le décor y est presque inexistant. Quelques accessoires suffisent.

Le Kyôgen accueille l’être humain tel qu’il est, avec sa générosité autant que ses maladresses, sa sagesse autant que sa folie. Ses personnages mentent, se trompent, échouent, se disputent, boivent, rient… À travers le rire, le kyôgen nous rappelle une vérité simple être humain, c’est être imparfait. Et c’est précisément cette imperfection qui nous rapproche les uns des autres.



● à 17h Représentation de deux pièces de kyôgen sur le théâtre Nô, Parc Saint-Mître. Entrée du public à 16h30.

● à 17h Présentation du Kyôgen

● à 17h30 Kyôgen en français Shimizu

● à 17h55 Entracte

● à 18h15 Kyôgen Bôshibari



Première pièce, en français Shimizu (La Source)

Chargé par son maître d’aller puiser de l’eau à la célèbre source de Shimizu, Tarô-kaja préfère éviter cette corvée. Pour se justifier, il invente un mensonge un démon l’aurait attaqué.

Mais un mensonge en appelle un autre. Pour sauver les apparences, il doit sans cesse en inventer de nouveaux, jusqu’à se retrouver prisonnier de sa propre histoire.



Deuxième pièce, en japonais Bôshibari (Ligotés au bâton)

Deux serviteurs profitent régulièrement de l’absence de leur maître pour lui dérober son saké. Excédé, celui-ci décide de les empêcher définitivement de boire il attache l’un à un long bâton et ligote l’autre derrière le dos avant de quitter la maison.

Mais l’ingéniosité humaine est sans limite. Malgré leurs liens, les deux serviteurs rivalisent d’imagination, s’entraident et réussissent peu à peu à boire… jusqu’à transformer leur punition en une joyeuse fête.

Les mouvements acrobatiques imposés par les liens, ainsi que la danse et le chant exécutés dans cette situation impossible, font de Bôshibari l’une des comédies les plus virtuoses et les plus populaires du répertoire du kyôgen.



Avec

Tadashi Ogasawara

Hiroaki Ogasawara

Raphaël Trano

Thomas Legendre

De l’Atelier Oga Paris. .

Parc Saint Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00

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English :

Discover Kyogen, the comic branch of Noh theater. Kyogen is a form of classical Japanese theater with a history of over 650 years. More than just a form of comic theater, Kyogen is an ode to humanity—a tender celebration of the human condition.

L’événement Spectacle Kyôgen Paroles Folles Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence