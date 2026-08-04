Théâtre Fallait m’le dire Salle des fêtes de Puyricard Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Théâtre Fallait m’le dire

Samedi 5 septembre 2026 de 18h30 à 20h. Salle des fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:30:00

fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Une première pour Christophe Favier sur scène durant une heure, accompagné par un partenaire à la hauteur, Cyrille Muller, accordéoniste qui joue également de la flûte. Une séance émouvante, réaliste et bien réglée par le maître des lieux.

Dans un décor dénudé, on assiste au mariage des mots et des notes musicales, une ballade dans une vie de la naissance à l’âge adulte ; le monologue du bébé dans la société de loisirs, sa mère rigide et perturbante. La bouche devient source de malentendus Le problème après le premier mot, c’est qu’il en vient d’autres… J’ai longtemps hésité à parler… Pour dire quelque chose.



Des situations cocasses, déstabilisantes, hors des sentiers battus, irréelles mais tellement touchantes, une véritable évasion dans le réel et l’absurde. Quelques pas de danse, du jonglage, de la poésie transportent le public dans une autre dimension avec tendresse et délicatesse. Épreuves amoureuses torrides pour un innocent Le baiser de la bouche.

Une première réussie



Christophe joue ce rôle avec une puissance inouïe. Dans la peau de son personnage, il développe tout son talent d’artiste avec humilité et réalisme. Un grand coup de chapeau pour la performance du comédien si naturel et sympathique dans ce rôle sur mesure. .

Salle des fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 00 10 09 aaeepp13540@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A first for Christophe Favier, performing on stage for an hour, accompanied by a partner who is more than up to the task: Cyrille Muller, an accordionist who also plays the flute. A moving, realistic performance, expertly directed by the host.

L’événement Théâtre Fallait m’le dire Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence