Nuit du Jazz de la Mareschale Encagnane Aix-en-Provence
samedi 5 septembre 2026 · Encagnane · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Nuit du Jazz de la Mareschale
Samedi 5 septembre 2026 de 19h à 0h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05 00:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Véritable institution du Jazz à Aix en Provence, La Nuit du Jazz à LA Mareschale vous fait (re)découvrir des groupes de la scène Jazz locale pour un concert live en plein air exceptionnel !
Au programme
● The Daisy Little Orchestra Jazz des années 30
● Berzingue Jazz manouche
● JPZ Jazz Quintet Chanson française swing jazz pop
Buvette et petite restauration sur place. .
Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A true institution of Jazz in Aix en Provence, La Nuit du Jazz à LA Mareschale allows you to (re)discover bands from the local Jazz scene for an exceptional live concert in the open air!
L’événement Nuit du Jazz de la Mareschale Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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