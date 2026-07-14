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Nuit du Jazz de la Mareschale Encagnane Aix-en-Provence

samedi 5 septembre 2026 · Encagnane · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Encagnane
Adresse
27 Avenue De Tübingen
Ville
13090 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aix-en-Provence

Nuit du Jazz de la Mareschale

Samedi 5 septembre 2026 de 19h à 0h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05 00:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Véritable institution du Jazz à Aix en Provence, La Nuit du Jazz à LA Mareschale vous fait (re)découvrir des groupes de la scène Jazz locale pour un concert live en plein air exceptionnel !
Au programme
● The Daisy Little Orchestra Jazz des années 30
● Berzingue Jazz manouche
● JPZ Jazz Quintet Chanson française swing jazz pop

Buvette et petite restauration sur place.   .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

A true institution of Jazz in Aix en Provence, La Nuit du Jazz à LA Mareschale allows you to (re)discover bands from the local Jazz scene for an exceptional live concert in the open air!

L’événement Nuit du Jazz de la Mareschale Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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