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AGENDA · Autun

Les journées européennes du patrimoine: Balade Autun Médiéale Place du terreau Autun

samedi 19 septembre 2026 · Place du terreau · Autun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place du terreau
Adresse
Fontaine Saint Lazare
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Les journées européennes du patrimoine: Balade Autun Médiéale

Place du terreau Fontaine Saint Lazare Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La ville haute n’abrite pas seulement la cathédrale Saint-Lazare mais aussi tout un dédale de petites rues calmes et pittoresques qui évoquent la vie quotidienne au temps des chanoines, des pèlerins et de la petite bourgeoisie de province. Vous aurez accès à des lieux confidentiels jamais ouverts au public.   .

Place du terreau Fontaine Saint Lazare Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38  musees.patrimoine@autun.com

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English :

L’événement Les journées européennes du patrimoine: Balade Autun Médiéale Autun a été mis à jour le 2026-08-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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