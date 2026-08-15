Les journées européennes du patrimoine: Balade Autun Médiéale Place du terreau Autun
samedi 19 septembre 2026 · Place du terreau · Autun
Informations pratiques
Autun
Les journées européennes du patrimoine: Balade Autun Médiéale
Place du terreau Fontaine Saint Lazare Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La ville haute n’abrite pas seulement la cathédrale Saint-Lazare mais aussi tout un dédale de petites rues calmes et pittoresques qui évoquent la vie quotidienne au temps des chanoines, des pèlerins et de la petite bourgeoisie de province. Vous aurez accès à des lieux confidentiels jamais ouverts au public. .
Place du terreau Fontaine Saint Lazare Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 musees.patrimoine@autun.com
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English :
L’événement Les journées européennes du patrimoine: Balade Autun Médiéale Autun a été mis à jour le 2026-08-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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