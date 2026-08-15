Les journées européennes du patrimoine: Balade Autun Médiéale Place du terreau Autun

Informations pratiques

Autun

Les journées européennes du patrimoine: Balade Autun Médiéale

Place du terreau Fontaine Saint Lazare Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La ville haute n’abrite pas seulement la cathédrale Saint-Lazare mais aussi tout un dédale de petites rues calmes et pittoresques qui évoquent la vie quotidienne au temps des chanoines, des pèlerins et de la petite bourgeoisie de province. Vous aurez accès à des lieux confidentiels jamais ouverts au public. .

Place du terreau Fontaine Saint Lazare Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 musees.patrimoine@autun.com

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English :

L’événement Les journées européennes du patrimoine: Balade Autun Médiéale Autun a été mis à jour le 2026-08-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)