Les Journées européennes du patrimoine, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Les Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Journées européennes du patrimoine se dérouleront cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Découvrez la riche programmation prévue à cette occasion à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine. Attention, certaines animations sont sur inscription.

Le programme du samedi 19 septembre

Le programme du dimanche 20 septembre

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/agenda?date-end=19%2F09%2F2026&date-start=19%2F09%2F2026&events=Les+Journ%C3%A9es+europ%C3%A9ennes+du+patrimoine&period=interval »}, {« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/agenda?period=interval&events=Les+Journ%C3%A9es+europ%C3%A9ennes+du+patrimoine&date-start=20%2F09%2F2026&date-end=20%2F09%2F2026 »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

samedi 19 et dimanche 20 septembre – JEP 2026