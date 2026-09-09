Les Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine à l’Opéra National de Bordeaux, Opéra national de Bordeaux – Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Les Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine à l’Opéra National de Bordeaux 19 et 20 septembre Opéra national de Bordeaux – Grand-Théâtre Gironde

Entrée libre et gratuite. Découvrez le programme sur le site de l’Opéra National de Bordeaux www.opera-bordeaux.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Grand-Théâtre ouvre ses portes et propose un parcours libre et ludique, qui ravira les passionnés d’histoire comme les familles. Une belle occasion d’en apprendre davantage sur ce lieu emblématique du patrimoine bordelais.

Le samedi 19 septembre, dès 18h, un itinéraire musical et dansé vous conduira également à travers des lieux emblématiques ou plus confidentiels de la ville, à l’occasion de la IVe édition de la Nuit des escaliers.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Opéra national de Bordeaux – Grand-Théâtre Place de la Comedie, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556008595 https://www.opera-bordeaux.com https://www.facebook.com/operadebordeaux/;https://twitter.com/operadebordeaux Ce théâtre historique inauguré le 7 avril 1780 et conçu par Victor Louis constitue l’un des plus beaux théâtres européens du XVIIIe siècle, joyau du patrimoine bordelais et lieu incontournable du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine (opéras, ballets, récitals,…). En tram : Ligne B arrêt Grand-Théâtre – lignes C et D arrêt Quinconces. En bus : Lignes 2 et 3, arrêt Quinconces. En vélo TBM : Station rue Esprit des Lois. En Vélo : Arceaux Cours du Chapeau Rouge. En taxi : Borne taxi rue Esprit des Lois. Stationnement : Parking Tourny / parking Bourse-Jean Jaurès.

Le Grand-Théâtre ouvre ses portes et propose un parcours libre et ludique, qui ravira les passionnés d’histoire comme les familles. Une belle occasion d’en apprendre davantage sur ce lieu du Le 19…

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