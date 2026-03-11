Les Journées Européennes du Patrimoine Marseille 1er Arrondissement
samedi 19 septembre 2026 · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Les Journées Européennes du Patrimoine
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Divers lieux de la ville Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 auront pour thèmes patrimoine de la photographie et patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer
Deux thèmes au cœur des journées européennes du patrimoine dont cela sera la 43è édition cette année. .
Divers lieux de la ville Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The themes for the 2026 European Heritage Days will be Photographic Heritage and Heritage at Risk: Revive, Resist, Reimagine
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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