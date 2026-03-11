Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Les Journées Européennes du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Divers lieux de la ville Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 auront pour thèmes patrimoine de la photographie et patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer

Deux thèmes au cœur des journées européennes du patrimoine dont cela sera la 43è édition cette année. .

Divers lieux de la ville Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The themes for the 2026 European Heritage Days will be Photographic Heritage and Heritage at Risk: Revive, Resist, Reimagine

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille