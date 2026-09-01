Informations pratiques

Pont-Sainte-Maxence

Les Journées Européennes du Patrimoine: Pont-Sainte-Maxence

7 Place Pierre Mendès France Pont-Sainte-Maxence Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine: Pont-Sainte-Maxence

Exposition photographique Les ponts de Pont-Sainte-Maxence une histoire entre patrimoine, mémoire et territoire

A la bibliothèque municipale du 19 au 30 septembre aux horaires d’ouverture

Depuis plus de treize siècles, les ponts de Pont-Sainte-Maxence accompagnent l’histoire de la ville et de ses habitants. Témoins des échanges commerciaux, des prouesses techniques et des heures les plus sombres des deux guerres mondiales, ils racontent une histoire faite de reconstructions, d’innovations et de résilience.

À travers des photographies, des documents d’archives et des récits marquants, cette exposition vous invite à découvrir l’évolution de ces ouvrages emblématiques qui ont façonné le paysage et l’identité de Pont-Sainte-Maxence. Une plongée dans le patrimoine local, accessible à tous, pour mieux comprendre l’histoire d’une ville intimement liée à sa rivière et à ses ponts.

Information Direction de l‘évènementiel, de la communication et de la vie associative, Château Richard, 20 rue Louis Boilet. Tél 03 44 53 12 75 .

7 Place Pierre Mendès France Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 53 12 75

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English :

European Heritage Days: Pont-Sainte-Maxence

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine: Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte