Les Journées MANS’ART route de Changé Yvré-l’Évêque

Les Journées MANS’ART

route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

2026-09-26

L’association Mans’Art poursuit son objectif de valorisation du patrimoine et des savoir-faire des métiers d’art en cette période si particulière. Elle vous invite à aller à la rencontre d’artisans de haut niveau, sous une autre forme, dans l’abbaye Royale de l’Epau.

Prochaine édition de Mans’Art les 26 et 27 septembre 2026.

Programme détaillé à venir… .

lesjourneesmansart@gmail.com

