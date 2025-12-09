Les Journées MANS’ART route de Changé Yvré-l’Évêque
route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
2026-09-26
L’association Mans’Art poursuit son objectif de valorisation du patrimoine et des savoir-faire des métiers d’art en cette période si particulière. Elle vous invite à aller à la rencontre d’artisans de haut niveau, sous une autre forme, dans l’abbaye Royale de l’Epau.
Prochaine édition de Mans’Art les 26 et 27 septembre 2026.
Programme détaillé à venir… .
route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire lesjourneesmansart@gmail.com
