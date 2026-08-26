Les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise Groupe ZeKat Bellevigne-les-Châteaux
mardi 20 octobre 2026 · Bellevigne-les-Châteaux
Informations pratiques
Bellevigne-les-Châteaux
Les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise Groupe ZeKat
Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20 12:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Dans le cadre des Journées régionales de la visite d’entreprise, GROUPE ZEKAT rouvre les portes de son site de Bellevigne-les-Châteaux pour la seconde fois !
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PRECISIONS HORAIRES
Mardi 20 octobre 2026 de 10h à 12h. .
Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 44 63 49 contact@visiteznosentreprises.com
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English :
As part of the Regional Company Tour Days, GROUPE ZEKAT is opening the doors to its Bellevigne-les-Châteaux facility for the second time!
L’événement Les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise Groupe ZeKat Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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