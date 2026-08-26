Informations pratiques

Bellevigne-les-Châteaux

Les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise Groupe ZeKat

Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 12:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Dans le cadre des Journées régionales de la visite d’entreprise, GROUPE ZEKAT rouvre les portes de son site de Bellevigne-les-Châteaux pour la seconde fois !

Venez découvrir les coulisses de l’industrie du futur avec AZKEDIA, ERCOGENER et ZK-SYSTEMS cartes électroniques, objets connectés, data centers modulaires… Nos expertises sont au cœur de secteurs clés comme la défense, l’énergie ou les télécoms. Une occasion unique de changer de regard sur l’industrie, d’en percer les secrets… et peut-être de faire naître des vocations !

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 20 octobre 2026 de 10h à 12h. .

Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 44 63 49 contact@visiteznosentreprises.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Regional Company Tour Days, GROUPE ZEKAT is opening the doors to its Bellevigne-les-Châteaux facility for the second time!

L’événement Les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise Groupe ZeKat Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME