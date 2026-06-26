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Les jours costumés au château d’Arlay Arlay

jeudi 2 juillet 2026 · Arlay

Les jours costumés au château d’Arlay Arlay

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
4 Route de Proby
Ville
39140 Arlay
Département
Jura
Tarif

Arlay

Les jours costumés au château d’Arlay

4 Route de Proby Arlay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-08-27 18:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Visite du parc et de la forteresse en costume prêté gratuitement ! Pour le enfants jusqu’à 12 ans !   .

4 Route de Proby Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 04 22  contact@arlay.com

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English : Les jours costumés au château d’Arlay

L’événement Les jours costumés au château d’Arlay Arlay a été mis à jour le 2026-06-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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